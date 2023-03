Vuonna 2023 Ely-keskusten siltahankkeissa Varsinais-Suomessa peruskorjataan tai uusitaan 11 siltaa. Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltojen korjauksiin käytetään tänä vuonna noin 9,3 miljoonaa euroa. Se on noin viisi miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Varsinais-Suomen alueella on 1 132 siltaa, joista sata siltaa on huonokuntoisia. Satakunnan alueella on 699 siltaa, joista huonokuntoisia on 64 kappaletta. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on Varsinais-Suomessa 560 kappaletta ja Satakunnassa 366 kpl. Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa on useita korjauskustannuksiltaan suuria siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta.

Ely-keskuksen mukaan toteuttavista siltakohteista liikenteellisesti haastavin on Kuusistonsalmen silta Kaarinassa. Viime vuonna aloitettujen Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen lisäksi työt Kuusistonsalmen sillan uusimiseksi alkavat syksyllä. Seuraavat pari vuotta on syytä huomioida nämä kolme isoa tietyömaata Kaarinan ja Paraisten välillä liikkuessa. Sujuvan tiellä liikkumisen turvaamiseksi rakennetaan Kuusistonsalmen sillan viereen varasilta. Lisäksi oman erityishaasteen asettaa Kuusiston puolella nouseva jyrkkä mäki. Talviolosuhteissa mäessä tullaankin suorittamaan tehostettua talvihoitoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Liikennekatkoja on luvassa Loimaalla sijaitsevien Köyliön ja Niinijoen silloilla. Köyliön sillan katkoaika on noin kaksi viikkoa ja Niinijoen sillan noin neljä kuukautta. Katkoaikoina on siltakohteille järjestetty kiertotie maanteitä pitkin.

Varsinais-Suomen jättiluokan siltahankkeesta, jossa uusitaan Paraisilla olevat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat, vastaa Väyläviraston ja Kreate Oy:n muodostama allianssi.