Keskiviikkona käynnistyy kevään yhteishaku, Turun yliopistolla yli 100 hakukohdetta ja Turun AMK:ssa 2062 opiskelupaikkaa

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin on tänä vuonna 15.–30.maaliskuuta. Viime vuonna korkeakoulujen yhteishaussa oli lähes 138 000 hakijaa, mikä oli noin 20 000 hakijaa vähemmän kuin keväällä 2021.

Turun ammattikorkeakoulussa on tarjolla yhteensä 2062 opiskelupaikkaa. Hakukohteita on yhteensä 68, joista AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on 47 ja Master-tutkintoon johtavia 21. Uusia koulutuksia hakukohteiden joukossa ovat ylempiin korkeakoulututkintoihin johtavat valokuvataiteen, kestävän kiertotalouden ja data engineering and AI, sekä sähkö- ja automaatiotekniikan AMK-tutkintoon johtava koulutus.

Turun yliopistolla on yhteishaussa tarjolla 101 tutkinto-ohjelmaa, mukana on kaksi uutta tekniikan alan koulutusta. Uusina hakukohteina on tänä keväänä automaatiotekniikan koulutusohjelma sekä Porin kampuksella yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa järjestettävä tietotekniikan koulutusohjelma. Automaatiotekniikan osaajia tarvitaan erityisesti meriteollisuuden, ajoneuvoteollisuuden, energiateollisuuden ja prosessiteollisuuden aloilla.

Alkuvuodesta Turun yliopistolle myönnettiin myös tuotantotalouden koulutusvastuu, mutta ensimmäiset tuotantotalouden opiskelijat valitaan vasta vuoden päästä kevään 2024 yhteishaussa. Yhteishaussa Turun yliopiston yli sadasta hakukohteesta 51 on suunnattu ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa hakeville, joihin voi hakea lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta valmistuttuaan.

Viime kevään yhteishaussa Turun yliopisto oli ensimmäistä kertaa hakijamäärältään Suomen suosituin korkeakoulu. Turun yliopistoon hakemuksen jätti yhteensä 29 504 hakijaa, yhteensä hakemuksia jätettiin yli 40 000.

Uutista päivitetty klo 14.20 Turun AMK:n osalta