Viking Linelle myönnettiin Avainlippu-tunnus

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Avainlippu-tunnuksen matkailualan yritys Viking Linelle. Varustamo on Suomen suurin meriliikenteen työnantaja. Merkin saamisen ensisijainen kriteeri on se, että palvelu tuotetaan Suomessa. Lisäksi Avainlippu-yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto sekä Suomessa sijaitseva pääkonttori. Palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Merkin myöntää hakemuksesta Suomalaisen Työn Liitto.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Avainlippu-merkkejä jo vuodesta 1975, ja tunnus on tuttu jopa 90 prosentille suomalaisista. Matkailualalla tunnus on myönnetty noin kolmellekymmenelle yritykselle.

– Valtaosa suomalaisista mieltää kotimaisen palvelun hankinnan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka parantaa maamme kilpailukykyä ja hyvinvointia. Viking Line on suurin Avainlipun saaneista matkailualan yrityksistä ja tuo tunnuksemme miljoonien matkustajiensa näkyville, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala sanoo tiedotteessa.

Viking Linella on Suomessa 1 200 vakituista merityöntekijää ja viitisen sataa keikkatyöntekijää. Viking Linen viidestä laivasta neljä purjehtii Suomen lipun alla. Viking Linen liikevaihto oli viime vuonna 494,7 miljoonaa euroa.