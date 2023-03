Presidentti Niinistö: Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan ei ole ollut kenenkään kanssa mitään puhetta

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomen käytöstä poistuvien Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle ei ole aiemmin keskusteltu.

– Asiasta ei ole ollut kenenkään kanssa mitään puhetta, Niinistö kommentoi STT:lle.

Niinistö vierailee paraikaa Yhdysvalloissa. Presidentin kanslia välitti hänen kommenttinsa STT:lle sähköpostitse.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi perjantaina vierailullaan Kiovassa, että Suomen käytöstä poistuvien hävittäjien luovuttamista Ukrainaan voidaan arvioida.

Marin kommentoi asiaa alkuillasta pidetyssä tiedotustilaisuudessa vastauksena STT:n toimittajan kysymykseen siitä, mikä on hänen kantansa tehokkaamman aseistuksen, kuten hävittäjien, lähettämiseen Ukrainaan.

– Kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta, olisiko niitä mahdollista Ukrainaan luovuttaa ja millaista koulutusta se tarvitsisi rinnalle, Marin sanoi.

Hän huomatti, että mitään päätöksiä ei ole tehty ja keskustelut ovat vasta hyvin alkuvaiheessa.

Marin totesi Suomen olevan asiassa kiinnostavassa asemassa, sillä päätökset uudesta hävittäjähankinnasta on tehty ja olemassaolevan kaluston käyttöä voidaan arvioida.

– Tietenkin samalla pitää huomioida Suomen geopoliittinen sijainti ja se, että meidän pitää huolehtia omasta maanpuolustuksestamme kaikissa tilanteissa.

Marin oli todennut aiemmin, että keskusteluissa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa nousi esille Ukrainan tarve raskaammalle aseavulle.

Ilmavoimien komentaja HS:lle: Puolustusvoimissa ei ole keskusteltu

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kommentoi myöhemmin Iltalehdelle ja MTV:lle, ettei hän tiennyt etukäteen Marinin aikeista puhua asiasta Kiovassa. Kaikkosen mukaan Suomi tarvitsee Hornetejaan vielä lähivuosina.

– Marin ei ole puhunut ajatuksesta kanssani etukäteen. Olisin toppuutellut häntä, Kaikkonen sanoo.

Iltalehden mukaan Kaikkonen arvioi, ettei Marin ole myöskään keskustellut hävittäjien luovuttamisesta Puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen kanssa.

Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen kertoo Helsingin Sanomille, ettei Puolustusvoimissa ole keskusteltu mahdollisesta Hornetien luovuttamisesta Ukrainalle.

– Puolustusvoimissa emme ole keskustelleet asiasta eikä tiedossani ole tähän liittyvää puolustusministeriön tehtävänantoa, Keränen kertoi HS:lle sähköpostitse.

Keränen kommentoi lehdelle, että Puolustusvoimilla ei Suomen puolustuksen kannalta ole varaa luopua Horneteista ennen kuin korvaava F-35-järjestelmä on saatu operatiiviseen käyttöön.

Nykyisen Hornet-kaluston on määrä poistua käytöstä vuodesta 2025 alkaen. Hornetien seuraajiksi hankitaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus tulla Ilmavoimien käyttöön asteittain vuosina 2025–2030.

"Poistuvan kaluston jatkokäytöstä käytävä keskustelua"

STT pyysi pääministeri Marinilta kommenttia asiasta lauantaina, ja hän vastasi siihen kirjallisesti avustajansa välityksellä. Hän käsitteli kommentissaan pitkälti samoja asioita, joista oli puhunut jo perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Marin totesi, että Suomella voisi olla osana kumppanimaiden yhteisöä kyvykkyyttä auttaa Ukrainaa ilmapuolustuksen vahvistamisessa.

– Hävittäjien osalta Suomi saa korvaavaa kalustoa lähivuosina ja siksikin poistuvan kaluston jatkokäytöstä on käytävä keskustelua. Asiasta ei ole tehty linjauksia tai päätöksiä, ja Suomen on tarkasti arvioitava mahdollisia ratkaisuja myös geopoliittisen sijaintimme ja omien puolustustarpeidemme kautta. Laajempaan keskusteluun Ukrainan ilmapuolustuksesta on kuitenkin syytä varautua myös Suomessa.