Yllätysvierailulla Ukrainassa käynyt Marin vakuutti lännen tuen jatkuvan

Yllätysvierailulla perjantaina Ukrainassa käynyt pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti maan presidentille Volodymyr Zelenskyille, että Suomen tuki maalle niin kahdenvälisesti kuin EU:n kautta jatkuu niin kauan kuin on tarpeen.

Suomi julkisti perjantaina 29 miljoonan euron tukipaketin Ukrainalle erityisesti opetuksen, ympäristön ja säteilyturvallisuuden tarpeisiin. Valmisteilla on lisäksi uusia kehitysyhteistyöhankkeita Ukrainalle, joka on Suomen suurin kehitysyhteistyön kumppanimaa. Marinin mukaan Suomi on Ukrainan tukena myös pitkän aikavälin jälleenrakentamisessa.

Pääministeri sai presidentti Zelenskyiltä tietoa sotatilanteesta ja ukrainalaisten välittömistä tukitarpeista. Pääministeri korosti tarvetta toimittaa Ukrainalle puolustusmateriaalia sekä ripeästi vahvistaa eurooppalaista puolustusteollisuutta, jotta erityisesti ammusten yhteishankintoja voidaan toteuttaa.

Pääministeri tapasi presidentti Zelenskyin ohella muuta Ukrainan johtoa sekä vuonna 2022 Nobelin rauhanpalkinnon saaneen Center for Civil Liberties -kansalaisjärjestön Oleksandra Matvijtšukin.

Vierailulle osallistui myös ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr), joka allekirjoitti Suomen puolesta yhteisymmärryspöytäkirjat, joiden tarkoituksena on auttaa Ukrainaa ympäristön tilan seurannassa, maan jälleenrakennuksessa ja vihreässä siirtymässä.

Pääministeri Marin vieraili myös Kiovan sotasairaalassa sekä koulussa Irpinissä.

– Haluamme antaa vahvan viestin toivosta myös maan jälleenrakennusta ja eurooppalaista tulevaisuutta varten. Koululaiset, joita tapasin tänään, tulevat asumaan Euroopan unioniin kuuluvassa Ukrainassa, Marin sanoi.