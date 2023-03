Venäjä-pakotteiden rikkomiset näkyivät Tullin rikostorjunnassa, etenkin huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden takavarikkomäärät kasvoivat

TS/LM/ANNA MUOTKA

Nuuskan takavarikot vähentyivät huomattavasti viime vuonna. Savukkeiden takavarikot sen sijaan lähes tuplaantuivat. Myös lääkerikosten ja -rikkomusten määrä on kasvanut. Yhteensä salakuljetusrikoksia oli viime vuonna 1 420 tapausta. Nuuskan pääasiallinen kulkureitti Suomeen on läntinen maaraja pohjoisessa. Pellon rajanylityspaikalla lähin nuuskaa myyvä marketti on Ruotsin puolella pian sillan jälkeen. Arkistokuva.