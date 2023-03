Poliisi muistuttaa Vastaamon tietomurron uhreja sähköisen lausuman mahdollisuudesta

Helsingin poliisi muistuttaa Vastaamon tietomurron uhreja mahdollisuudesta antaa asianomistajan lausuma poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Ennen lausuman antamista on tehtävä rikosilmoitus, jonka voi myös jättää poliisin sähköisessä asiointipalvelussa.

Tähän mennessä Helsingin poliisilaitos on saanut noin 6 500 tietomurtoon liittyvää rikosilmoitusta. Tietomurron asianomistajien kuulemiset toteutetaan ensisijaisesti kaavakkeella, joka täytetään sähköisesti.

Sähköisen lausuman antaminen on vaatimus sille, että henkilö pysyy mukana rikosprosessissa ja saa mahdollisuuden esittää vaatimuksensa asiassa.

Epäiltyä tietosuojarikosta koskeva oikeudenkäynti alkoi Helsingin käräjäoikeudessa viime torstaina. Syytettynä on Vastaamon ex-toimitusjohtaja. Vastaamoon kohdistunut epäilty törkeä tietomurto on vielä esitutkinnassa, ja siitä epäiltynä on vangittu 25-vuotias mies.