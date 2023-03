Henkirikoksen uhri löytyi Lohjalla maastosta

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi maanantaina tutkivansa epäiltyä henkirikosta, jonka uhri oli kateissa. Rikoksesta epäilty mies kertoi poliisille, minne hän oli uhrin vienyt, ja poliisi löysi vainajan epäillyn osoittamasta paikasta tiistaina 7.maaliskuuta. Vainaja löytyi syrjäisestä paikasta maastosta Lohjalla. Poliisi pyysi maanantaina myös yleisöltä apua ja havaintoja tapaukseen liittyvästä autosta.

Kuulusteluissa epäilty myönsi kohdistaneensa uhriin väkivaltaa ja aiheuttaneensa tämän kuoleman. Hän katsoo syyllistyneensä asiassa pahoinpitelyyn ja kuolemantuottamukseen.

Rikoksesta epäilty mies on edelleen vangittuna todennäköisin syin epäiltynä tappoon. Asiaan liittyvä toinen henkilö, joka on ollut viime perjantaista asti vangittuna epäiltynä rikoksentekijän suojelemisesta, on nyt vapautettu.