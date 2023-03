Belgian ilmavoimien liskomainen F-16-hävittäjä nähdään kesällä Turun taivaalla, myös suuri kuljetuskone lentää näytöksessä

Belgian ilmavoimat osallistuu Turun lentoasemalla 17.–18. kesäkuuta järjestettävään Suomen ilmailuliiton päälentonäytökseen F-16-sooloesityksellään. Näytökseen osallistuvaa konetta koristaa erikoismaalaus, ja sitä lentää vanhempi kapteeni Steven "Vrieske" De Vries.

Aviator Median tiedotteen mukaan De Vries on ensimmäinen F-16-ohjaaja Yhdysvaltojen ulkopuolelta, joka on saavuttanut kyseisellä koneella 5 000 lentotuntia. Hän aloitti F-16-lentämisen 21-vuotiaana vuonna 1994.

Belgian ilmavoimien F-16-sooloesitys on yksi arvostetuimmista F-16-esityksistä, kertoo Aviator Media.

– Monet pitävät sitä yhtenä maailman parhaista, ellei parhaimpana esityksenä, tiedotteessa hehkutetaan.

Nato-maa Belgia on käyttänyt F-16-koneita yli 40 vuotta, mutta teki vuonna 2018 päätöksen korvata ne F-35A-kalustolla.

Myös monikansallinen raskas lennosto Heavy Airlift Wing (HAW) on vahvistanut osallistuvansa lentonäytökseen Boeing C-17A Globemaster III -kuljetuskoneella. Lennosto on osa strategisen ilmakuljetuskyvyn hanketta, jossa on mukana yhteensä 12 maata Suomi mukaan lukien. Maiden käytössä on kolme C-17-kuljetuskonetta.

HAW:n kotitukikohta sijaitsee Unkarin Pápassa, jossa palvelee puolustusvoimien mukaan neljä suomalaista. Lennoston vahvuus on kaikkiaan noin 150 henkilöä.

Aviator Median mukaan C-17-koneen pituus on 53 metriä. Myös sen siipien kärkiväli on yli 50 metriä. Kuljetuskone tulee olemaan yksi näyttelyn tähdistä, tiedotteessa todetaan.

