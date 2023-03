Vesivuoto sulki Parolanpolun päiväkodin Turussa kesken päivän

Parolanpolun päiväkoti Turun Runosmäessä on jouduttu sulkemaan kesken päivän. Kaupungin mukaan päiväkodissa on sattunut vesivahinko, jonka seurauksena rakennuksen alle on päässyt vuotamaan vettä.

– Päiväkodissa vedenkäyttö voi olla rajoitettua, joten olemme joutuneet pyytämään huoltajia hakemaan lapsensa pois mahdollisimman pikaisesti. Tämä mahdollistaa myös toisaalta korjaustöiden nopean aloituksen. Lapset, joita ei pystytä hakemaan kesken päivän, ohjataan Munterinkadun päiväkotiin loppupäivän ajaksi, varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Vesa Kulmala kertoo kaupungin tiedotteessa.

Asiantuntijat ovat paikalla selvittämässä tilannetta. Vesivahingon syy ei ole vielä tiedossa. Tämänhetkisen tiedon mukaan päiväkoti on normaalisti auki jo torstaina. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan huoltajille Wilman kautta.

Parolanpolun päiväkodissa on neljä lapsiryhmää.