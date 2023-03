Jos tuote kestää Ruotsin-laivalla, se kestää mitä tahansa. Välillä putkessa konttaa myös toimitusjohtaja

MARTTIINA SAIRANEN

Lapsi on terve, kun se leikkii, mutta tekee irrottelu hyvää aikuisellekin. Toygroup Oy:n varatoimitusjohtaja Tommi Hvitfelt kertoo, että yritys on nyt alkanut palata normaalitilaan katastrofaalisten korona-aikojen jälkeen. Hesburger on yksi Toygroupin keskeisistä asiakkaista.