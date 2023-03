Tyks on yksi maailman parhaista sairaaloista, listalla viisi suomalaista yliopistosairaalaa

Yhdysvaltalainen aikakausilehti Newsweek ja datayhtiö Statista ovat julkaisseet jo viidennen kerran vuotuisen luettelonsa maailman parhaista sairaaloista. Ensimmäistä kertaa kuitenkin on listattu maailman 250 parasta sairaalaa. Listalta löytyy yhteensä viisi suomalaista yliopistosairaalaa. Sijalta 39 löytyy Helsingin yliopistollinen keskussairaala, Turun yliopistollinen keskussairaala on kohonnut sijalle 56, Tampere on sijalla 63, Kuopio löytyy listasijoituksella 165 ja Oulun yliopistollinen sairaala saavutti sijan 193. Viime vuonna Tyks oli listalla sijalla 58. Pohjoismaissa Tyksin sijoitus on kuudes. Listan kärkipää koostuu yhdysvaltalaisista sairaaloista, joista sijalla yksi on Minnesotan Rochesterissa sijaitseva Mayo Clinic. Toisena on Cleaveland Clinic ja kolmantena Massachusetts General Hospital. Pandemia-aikana tunnetuksi tullut The Johns Hopkins Hospital on sijalla neljä.

Vuonna 2023 paremmuusjärjestykseen listattiin yli 2 300 sairaalaa yhteensä 28 eri maasta. Parhaat sairaalat listattiin myös maittain. Newsweekin selvityksessä kerrotaan, että parhaiden sairaaloiden tunnusmerkkejä eivät ole vain ensiluokkainen hoito, tutkimus ja innovaatiot, mutta myös johdonmukaisuus. Maailman parhaat sairaalat houkuttelevat jatkuvasti myös parhaita työntekijöitä ja tarjoavat potilaille hyvää hoitoa. Suhteellisen harvat sairaalat voivat tehdä kaikki nämä asiat vuodesta toiseen, kerrotaan Newsweekin raportissa.