Erja Yläjärvestä Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja

Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi on valittu Erja Yläjärvi. 46-vuotias Yläjärvi toimii tällä hetkellä Hufvudstadsbladetin vastaavana päätoimittajana. Sitä ennen hän on työskennellyt Iltalehden vastaavana päätoimittajana ja vuodet 2013–2018 Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä.

– Erja Yläjärvi vakuutti journalistisella näkemyksellään ja johtamiskokemuksellaan. Meillä on ollut huolellinen valintaprosessi, ja olen iloinen että saimme tähän koko Suomen mediakentän kannalta merkitykselliseen tehtävään parhaan mahdollisen tekijän. Erja on talossa monelle tuttu, ja toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi takaisin, sanoo Sanoman hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä tiedotteessa.

Yläjärvi aloittaa tehtävässään 4. syyskuuta. Helsingin Sanomien vt. vastaavana päätoimittajana toimii siihen saakka Antero Mukka. Mukka, joka on hoitanut tehtävää Kaius Niemen lähdön jälkeen. Antero Mukka ja Laura Saarikoski jatkavat Helsingin Sanomien päätoimittajina.

Yläjärvi sanoo odottavansa ilolla työhön ryhtymistä.

– Hesariin palaaminen tuntuu innostavalta ja merkitykselliseltä. Paljon on näinä vuosina ehtinyt muuttua, ja näkymä tulevaan on hyvin erilainen kuin viisi vuotta sitten. Tiedon tarve nopeasti muuttuvassa maailmassa on valtava ja hyvän journalismin rooli siihen vastaamisessa on koko ajan tärkeämpi.