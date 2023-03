Noormarkun ruukin alueella Porissa sijaitseva Villa Mairea suojellaan rakennusperintölain nojalla, Varsinais-Suomen Ely-keskus tiedottaa.

Alvar ja Aino Aallon suunnitteleman rakennuksen suojelupäätös koskee Villa Maireaa piharakennuksineen, puutarhaa sekä saapumisteitä. Lisäksi koko rakennus suojellaan ulkoasuineen ja sisätiloineen, kiinteine sisustuksineen ja puutarhoineen.

Maaliskuun alussa suojelupäätöksen tehnyt Ely-keskus otti asian vireille omasta aloitteestaan rakennusperinnön suojelusta annetun lain perusteella jo vuonna 2015.

Ely-keskuksen mukaan prosessin aikana on kuultu muun muassa Museovirastoa, Satakuntaliittoa, Porin kaupunkia, Alvar Aalto-säätiötä, kiinteistön ja rakennuksen omistajaa ja haltijaa sekä naapureita.

Vuonna 1939 valmistunut Villa Mairea sijaitsee Noormarkun ruukin ja Ahlström-yhtiön rakennusten valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Aallot suunnittelivat Villa Mairean kodiksi ystävilleen Maire ja Harry Gullichsenille. Harry Gullichsen toimi tuolloin A.Ahlström Oy:n pääjohtajana. Maire Gullichsen oli taiteen tukija ja keräilijä, jonka ulkomainen taidekokoelma on esillä Villa Maireassa.

Nyt rakennuksessa toimii Maire Gullichsenin perustama Mairea-säätiö, joka esittelee rakennusta yleisölle ja huolehtii omistamistaan kokoelmista.

Museoviraston lausunnon mukaan Villa Mairealla on valtakunnallista merkitystä ainutlaatuisena modernismin ajan kokonaistaideteoksena, joka on valmistumisestaan saakka ollut myös yksi Alvar Aallon merkittävimmistä teoksista. Villa Maireaa voidaan pitää Suomen mittakaavassa aivan poikkeuksellisena kahden tunnetun pariskunnan yhteistyön tuloksena, jossa suunnittelun alkuvaiheista lähtien on tavoiteltu parasta mahdollista lopputulosta ja saatu aikaan maailmanluokan kokonaistaideteos.