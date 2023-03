Vuosien varrella huijarit ovat esiintyneet poliiseina, lähihoitajina tai jopa verottajana kalastellessaan suomalaisilta pankkitunnuksia. Viranomaisina esiintyminen on myös avannut ovia ja huijareita on päässyt sisälle asuntoihin tekaistun tittelin ja tekosyyn nojalla.

Viime päivinä Itä-Suomessa on ollut liikkeellä huijaripalotarkastaja, jonka liikkeistä on varoitellut sekä poliisi että pelastuslaitos. Poliisi kuitenkin arvioi, että Nurmeksessa sattunut epäilty varkaus on yksittäistapaus. Palotarkastajana esiintyvä mies oli tullut iäkkään pariskunnan asuntoon. Keltaiseen huomiotakkiin pukeutunut mies oli ilmoittanut olevansa kaupungin palotarkastaja. Mies oli tarkastanut asunnon palovaroittimet ja poistunut tämän jälkeen asunnosta. Miehen poistuttua asukas oli havainnut omaisuuttaan anastetuksi, kerrotaan Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Huijaripalotarkastajasta varoittelee myös Varsinais-Suomen pelastuslaitos Twitterissä. Pelastuslaitos muistuttaa, että oikea palotarkastaja on tunnistettavissa virkapuvusta, hän on liikkeellä pelastuslaitoksen ajoneuvolla ja hänellä on virkakortti, joka on pyynnöstä esitettävä.

Kuusi vuotta sitten Raisiossa kulki huijari, joka esiintyi palotarkastajana.