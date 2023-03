Turun toinen kirjastoauto yhä remontissa – liikennöinnissä muutoksia alkuviikolla

Turun kirjastoautojen liikennöinnissä on maanantaista keskiviikkoon muutoksia, koska Kirjastoauto 1 odottaa yhä korjausta. Lieke-kirjastoauto on seisonut tallissa viime viikon tiistaista lähtien. Auton jarrujärjestelmässä on vika, jonka on aiheuttanut hapettunut paineanturi.

Varaosan saatavuudessa on ollut ongelmia, mutta nyt puuttuvaa osaa odotetaan viimeistään keskiviikkoillaksi. Lieke palaa liikenteeseen todennäköisesti torstaiaamuna.

Siihen asti liikennöidään yhdellä kirjastoautolla, minkä vuoksi osa pysäkeistä jää ajamatta. Turun kaupunginkirjaston mukaan autossa ovat mukana kaikki kirjastoautoihin tehdyt varaukset.

Kirjastoauto 2 liikennöi maanantaina reitillä Raunistula–Paimala–Jäkärlä–Hepokulta–Suikkila. Tiistaina ajetaan reitillä Martti–Halinen–Kohmo–Kurala–Lauste. Keskiviikkona liikennöidään reittiä Luolavuori–Petrelius– Laukkavuori–Itäharju–Kastu. Tiistain ja keskiviikon liikennöidään reiteillä, joita Kirjastoauto 1 normaalisti ajaa.

Lisätietoja voi kysyä kirjaston neuvonnasta ja tietopalvelusta puh 050 577 1938.