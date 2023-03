Tulli ja poliisi paljastivat marihuanan salakuljetusorganisaation – huumeita levitetty muun muassa Turun seudulle ja Uudellemaalle

Tulli ja Lounais-Suomen poliisi ovat paljastaneet marihuanan maahantuonti- ja levitysorganisaation. Ulkomailta johdetun organisaation epäillään tuoneen Suomeen marihuanaa yli 230 kiloa. Huumeet ovat päätyneet Uudellemaalle ja Turkuun, mistä marihuanaa on levitetty eteenpäin. Huumeen katukappa-arvo on Tullin mukaan lähes neljä miljoonaa euroa.

Organisaatiota toimintaan epäillään osallistuneen yhteensä yli 15 henkilöä, joista useita on edelleen vangittuna.

Tulli ja poliisi takavarikoivat marihuanan maahantuonti- ja levitysorganisaation hallusta loppukesästä 2022 yhteensä lähes 40 kiloa marihuanaa ja noin 95 000 euroa käteistä rahaa. Käteisen rahan epäillään olevan osin rikoshyötyä jo levitykseen päätyneestä marihuanasta ja osin maksua uudesta maahan tuodusta erästä.

Organisaation epäillään tuoneen Suomeen marihuanaa loppuvuodesta 2021 lähtien. Maahantuontieriä epäillään olevan yli kaksikymmentä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Salakuljetuksessa on hyödynnetty kuriirilähetyksiä. Yhteyttä organisaation jäsenet ovat pitäneet pikaviestipalveluiden avulla.

− Marihuana on tuotu Espanjasta ja Italiasta Suomeen kaupallisen liikenteen rakenteissa, ja maahantuonnissa on hyödynnetty pikakuriirilähetyksiä. Suorittamamme esitutkinnan perusteella organisaation toimintaa on johdettu Espanjasta ja tyypillistä toiminnassa on ollut eri pikaviestintäpalveluiden välityksellä tapahtunut henkilöiden yhteydenpito, Tullin tutkinnanjohtaja Tero Virtanen kertoo tiedotteessa.

Marihuanan myynnistä saatu rikoshyöty on suurimmaksi osaksi toimitettu ulkomaille. Rahojen siirtoja ulkomaille ovat hoitaneet palkatut rahakuriirit sekä yksityishenkilöt rahansiirtojen avulla.

Rikosylitarkastaja Markus Laine Lounais-Suomen poliisista kertoo, että huumausaineet on tuotu ensiksi pääkaupunkiseudulle, missä niitä on varastoitu yksityisasunnoissa ja vuokravaraston tiloissa. Pääkaupunkiseudulta marihuanaa on toimitettu muun muassa Turun ja Uudenmaan alueelle, mistä huumeita on levitetty edelleen.

Tullin ja poliisin mukaan tapauksen esitutkinta on valmistunut ja asia siirtynyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjänvirastoon.