Eduskuntavaalien ehdokkaista 10,7 prosenttia alle 30-vuotiaita – eniten nuoria ehdokkaita vihreillä

Kevään eduskuntavaaliehdokkaista 10,7 prosenttia on alle 30-vuotiaita, nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kertoo. Nuoret ovat aliedustettuina ehdokasasettelussa, sillä 18–29-vuotiaita on 13,9 prosenttia Suomen väestöstä.

Nuorten ehdokkaiden osuus on kasvoi hitusen edellisvaaleista. Alle 30-vuotiaita pyrkijöitä on huhtikuun vaaleissa 260, kun neljä vuotta sitten ehdokkaita oli 259.

Vaalitauolle jääneeseen eduskuntaan nousi neljä vuotta sitten kahdeksan nuorta ehdokasta eli neljä prosenttia aloittaneista kansanedustajista. Vaalikauden lopussa alle 30-vuotiaita kansanedustajia on enää yksi, vihreiden Iiris Suomela, 28.

Määrällisesti eniten huhtikuun eduskuntavaaleihin on asettanut nuoria Vihreä liitto, jolla 37 alle 30-vuotiasta ehdokasta. Seuraavaksi ylsivät keskusta 30 ja Vasemmistoliitto 27 ehdokkaalla. Määrällisesti vähiten nuoria ehdokkaita eduskuntapuolueista asettivat puolestaan Liike nyt (9) ja perussuomalaiset (10).

– Puolueilla ja meillä koko yhteiskuntana on paljon parannettavaa, jos nuoret ovat vaaleista toiseen aliedustettuina ehdokaslistoilla. Demokratian tulevaisuuden kannalta on aivan välttämätöntä, että meillä on nuoria päättäjiä, mikä taas vaatii, että nuoria asetetaan nykyistä enemmän ehdolle, nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas sanoo Allianssin tiedotteessa.

Allianssi muistuttaa, että nuorten äänestysaktiivisuus on vaaleissa usein muita ikäluokkia alhaisempaa. Tämä saattaa johtua osittain nuorten ehdokkaiden vähäisestä määrästä.

– Jotta voimme saada nuorten äänestysaktiivisuuden nousuun, tarvitsemme nuoria ehdokkaita, jotka puhuttelevat myös nuoria äänestäjiä.