Helsinki Allas Oy on nostanut kanteen Viking Linea kohtaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Viking Linen matkustaja-autolautta M/S Gabriella törmäsi tammikuussa 2022 urbaanin kylpylä Allas Sea Poolin edustalla olevaan laituriin. Törmäys tapahtui pian Katajanokan sataman laiturista irtautumisen jälkeen. Törmäyksessä laiturin ja rantamuurin rakenne kärsi mittavia vahinkoja ja Altaan saunarakennus halkesi kahtia.

Viking Line ei ole suostunut korvaamaan Altaalle aiheutunutta vahinkoa eikä hyväksynyt yrityksen ehdotusta asiasta neuvottelemiseksi. Siksi Allas on eilen nostanut kanteen Helsingin käräjäoikeudessa korvausten perimiseksi oikeusteitse.

Helsinki Allas Oy:ta pyörittävä Nordic Urban kaavailee tällä hetkellä myös Turun Aurajokirantaan urbaania tapahtumakylpylää. Turun Sanomat kertoi yrityksen taloustilanteesta viime viikolla. Yhtiö kommentoi juttua omassa kirjoituksessaan TS:ssa keskiviikkona.

– Törmäyksen aiheuttamat vahingot eri osapuolille ovat yhteensä yli viisi miljoonaa euroa. Tästä summasta Altaalle on aiheutunut noin kolmen miljoonan euron suuruiset taloudelliset menetykset ja omaisuusvahingot. Korvattavassa summassa on huomioitu väliaikaisten saunojen investointi ja menetetyt tulot noin 1,5 vuoden ajalta, jonka Altaan saunarakennus on poissa käytöstä ennen kuin se on korjattu, Altaan hallituksen puheenjohtaja Raoul Grünstein kommentoi tiedotteessa.

Gabriellan törmäyksen syy oli ilmeisesti sen yhden sähkölaitteen ylikuormitus, joka johti aluksen sähköjärjestelmän häiriöön ja ohjailukyvyn menetykseen. Yhden yksittäisen sähkölaitteen ylikuormittuminen ei saa johtaa tällaiseen lopputulokseen.

– Mielestämme on yksinkertaisesti mahdoton ajatus, että Viking Linen kaltainen pörssiyhtiö ei olisi vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sen autolautta törmäilee hallitsemattomana Helsingin ahtaassa satama-altaassa, Grünstein toteaa tiedotteessa.

