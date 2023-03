Ennätysmäärä yrittäjätaustaisia ehdokkaita pyrkii eduskuntaan Varsinais-Suomesta – eniten pyrkijöitä Liike nytin listalla

Varsinais-Suomesta pyrkii ennätysmäärä yrittäjätaustaisia ehdokkaita eduskuntaan, Varsinais-Suomen yrittäjät kertoo. Ehdokaslistoilla on yhteensä 48 yrittäjäehdokasta.

Yrittäjätaustaisten kansanedustajaehdokkaiden määrä maakunnassa on kasvanut vaali vaalilta. Vuoden 2015 vaaleissa oli ehdolla oli yhteensä 28 yrittäjää ja vuoden 2019 vaaleissa listoilla oli 35 yrittäjäehdokasta.

Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen on tyytyväinen, että yrittäjiä on asettunut ehdolle iso joukko eri puolueiden listoille.

– Yrittäjiä tarvitaan päätöksentekopaikoilla, missä säädetään yritystoimintaa koskevia lakeja ja edistetään yrittämisen olosuhteita.

Yrittäjätaustaisia ehdokkaita on kevään vaaleissa Varsinais-Suomessa 14 eri puolueen listoilla.

Eniten yrittäjiä on Liike nyt -puolueen listoilla, yhteensä yhdeksän. Kakkossijaa pitää perussuomalaiset, jolla on kahdeksan yrittäjäehdokasta. Kokoomus on kerännyt listalleen seitsemän yrittäjäehdokasta.

Muista puolueista keskustalla on kuusi sekä vihreillä, kristillisdemokraateilla, Rkp:lla ja vapauden liitolla kolme yrittäjää. Vasemmistoliitolla on kaksi yrittäjäehdokasta. Lisäksi yrittäjäehdokas löytyy liberaalipuolueen, kristallipuolueen, avoimen puolueen ja valta kuuluu kansalle -puolueen ehdokaslistoilta. Sdp:n listalta yrittäjäehdokkaat puuttuvat.

– Kannustan aivan kaikkia yrittäjiä vaikuttamaan tulevissa vaaleissa ja äänestämään yrittäjää, Hakkarainen sanoo.

Tiedot yrittäjätaustaisista ehdokkaista on kerätty oikeusministeriöin vahvistamilta ehdokaslistoilta. Määriin on laskettu ehdokkaat, joiden tittelinä listoilla on yrittäjä sekä Varsinais-Suomen Yrittäjien keräämät omat tiedot yrittäjäehdokkaista.