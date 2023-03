Liikennejärjestelyt Turun kauppatorin ympäristössä valmiit – viimeisetkin liikennemerkit asennettu paikoilleen

Turun kauppatorin vuosia kestäneeseen uudistukseen liittyvät liikennejärjestelyt ovat Turun kaupungin mukaan nyt valmiina. Viimeisetkin liikennemerkit on asennettu omille paikoilleen.

Uudistetun Kauppatorin ympäristön liikenne muodostuu kolmesta pääalueesta: Eerikin- ja Aurakadun joukkoliikennealueesta, Yliopistonkadun kävelykadusta ja Kauppiaskadun kävelypainotteisesta kadusta.

Joukkoliikenteen alue. Joukkoliikenteen käytössä ovat Eerikinkatu Kristiinan- ja Brahenkadun välillä sekä Aurakatu Maarian- ja Linnankadun välillä. Kaupunki muistuttaa, että läpiajo kaduilla on kielletty. Huoltoajo ja taksilla ajo tonteille on sallittu.

Pysäköinti kaduilla on pääsääntöisesti kielletty. Aurakadun mäessä on kuitenkin jakelupaikka sekä yöajan taksiasema, muu pysäköinti on kielletty

Kävelykatu. Yliopistonkatu on torin kohdalla kävelykatua, jolla pysäköinti ja pysähtyminen on kielletty. Huolto- ja tontille ajo on sallittua.

Pyöräily-yhteys on järjestetty ortodoksisen kirkon puoleiselle reunalle, missä yhteys on toteutettu yksisuuntaisina pyöräteinä ja -kaistoina.

Kauppiaskadun pihakatu. Kävelypainotteinen Kauppiaskatu on yksisuuntainen jokea kohden Kinopalatsin kohdalta Eerikinkadulle saakka. Osuudella on sallittu vain jakelu- ja taksiliikenne. Pyöräilyä yksisuuntaisuus ei koske.

Maariankadun ja Kinopalatsin välillä katu on kaksisuuntainen. Pysäköinti on sallittu merkityillä paikoilla.

Eerikin- ja Linnankadun välillä ei ole yleisiä pysäköintipaikkoja. Osuudella on kuitenkin kaksi kuormauspaikkaa ja kaksi liikuntaesteisille tarkoitettua pysäköintipaikkaa.

Pyöräily. Pyörällä liikkuville kaupunki suosittelee Yliopiston- ja Kauppiaskadun välistä reittiä, joka on turvallisin ja sujuvin. Pyöräily ei ole kielletty myöskään joukkoliikennekaduilla. Pysäkeille saapuvat ja niiiltä poistuvat bussit saattavat kuitenkin aiheuttaa vaaraa pyöräilijöille.

Aurakadun mäessä on pyöräilijöille kaksisuuntainen yhteys, jotka pitkin pääsee Puutarhakadun pyörätielle.

Pyörätelineitä on Kauppiaskadun varressa ja Yliopistonkadulla. Osa telineistä asennetaan paikalleen kevään aikana.