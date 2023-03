TVT Asuntojen nimissä liikkeellä huijausviestejä, vastaanottaja yritetään saada maksamaan vuokra väärälle tilille

TVT Asuntojen nimissä on lähetetty huijausviestejä, joiden tarkoituksena on saada vastaanottaja maksamaan vuokra väärälle tilille. Viesti ei ole TVT:n lähettämä, eikä siinä kerrottu tilinumero ole TVT Asuntojen. TVT:n mukaan huijaus on maanlaajuinen.

Asukkaita, jotka ovat maksaneet vuokransa huijausviestissä mainitulle tilille pyydetään ilmoittamaan asiasta TVT:lle osoitteeseen vuokravalvonta@tvt.fi tai puhelimitse numeroon 02 262 4222.

Asukkaita kehotetaan myös tekemään välittömästi rikosilmoituksen sekä tekemään petosperusteisen maksunpalautuspyynnön omaan pankkiinsa, jottei rahoja ehditä siirtää eteenpäin toiselle tilille.

TVT on toimittanut tämän vuoden vuokranmaksutiedot asukkaille postitse viime vuoden puolella. Asukkaat voivat tarkistaa vuokransa ja muiden maksujensa tilanteen asukassivuilta tai vuokravalvonnasta.

Asukkaita pyydetään seuraamaan viestintää TVT Asuntojen verkkosivuilta.