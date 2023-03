Ylen tuorein kannatusmittaus kertoo kisasta Sdp:n ja perussuomalaisten välillä, vihreiden suosio suli muille puolueille

Ylen kannatusmittauksen mukaan taistelu punavihreistä äänestäjistä kovenee. Eniten putosi vihreiden suosio, joka on nyt 8,9 prosenttia. Kannatuksesta on huvennut 1,4 prosenttiyksikköä, joka on täsmälleen saman verran kuin vasemmistoliiton kannatus nousi. Vasemmistoliiton kannatus on yhdeksän prosenttia. Vihreiden äänestäjiä siirtyi myös Sdp:hen ja vasemmistoliittoon.

Ykköspaikkaa pitävän oppositiopuolue kokoomuksen kannatus laski hivenen ja on nyt 20,8 prosenttia. Aivan kokoomuksen perässä ovat pääministeripuolue Sdp 19,9 prosentin kannatuksella ja perussuomalaiset 19 prosentin kannatuksella.

Kokoomus on ollut Suomen suosituin puolue jo toukokuusta 2021.

Hallituspuolue keskustan kannatus laski Ylen edellisestä mittauksesta ja on nyt 9,5 prosenttia.

Eduskunnan pienistä puolueista kristillisdemokraattien kannatus laski hivenen ja Rkp.n kannatus pysyi 4,4 prosentissa. Liike Nyt sai kyselyssä 1,5 prosentin suosion.

Ryhmä ”muut” on lisännyt suosiotaan 0,7 prosenttiyksiköllä. Ryhmään kuuluvat eduskunnan ulkopuoliset puolueet.