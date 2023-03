Puolustusharjoitus näkyy ja kuuluu ensi viikolla Olkiluodossa: "Huoltovarmuuden takia tärkeä toimija"

Satakunta 23 -paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu Porin prikaatin lisäksi laaja joukko alueen viranomaisia, Porin ja Rauman kaupungit sekä alueen yrityksiä ja toimijoita. Satakunnan alueelle sijoittuva harjoitus järjestetään 3.–10. maaliskuuta ja se kokoaa yhteen noin 880 henkilön vahvuisen harjoitusjoukon. Myös Teollisuuden Voima (TVO) on mukana harjoituksessa ja Olkiluodon osalta pääharjoittelupäivä on torstaina 9. maaliskuuta.

Olkiluodossa ja sen lähialueilla liikkuu harjoituksen aikana lukuisia viranomaisten ajoneuvoja, jolloin voimalaitosalueella ja sen ympäristössä harjoitellaan kohteen suojausta. Harjoitus ei vaikuta ydinvoimalaitostoimintaan, eikä edellytä toimia yleisöltä.

– TVO on Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeä toimija ja harjoittelu puolustusvoimien kanssa on tästäkin syystä hyvin mielekästä ja tärkeää. Me olemme tehneet järjestelmällistä yhteistyötä jo pitkään. Tästä on ollut hyötyä molemmille osapuolille, sanoo tiedotteessa TVO:n yritysturvallisuuspäällikkö Juho Marila.

Satakunta 23 -harjoitus on yksi kuudesta Maavoimien johtamasta paikallispuolustusharjoituskokonaisuudesta, joita järjestään kaksi kertaa vuodessa ympäri Suomea.