Kreikassa yli 30 on kuollut junaonnettomuudessa Ateenan ja Thessalonikin välillä

Kreikassa myöhään tiistai-iltana tapahtuneessa vakavassa junaonnettomuudessa kuolleiden määrä on kasvanut ainakin 32 ihmiseen, kertovat pelastusviranomaiset. Yli 80 ihmisen on kerrottu loukkaantuneen.

Pelastusviranomaisten mukaan pelastustyöt jatkuivat varhain aamulla onnettomuuspaikalla pääkaupunki Ateenan ja Thessalonikin kaupungin välisellä radalla.

Junan kerrotaan suistuneen raiteilta onnettomuudessa. Viranomaisten ja paikallismedian tietojen mukaan onnettomuudessa oli kyse matkustajajunan ja tavarajunan yhteentörmäyksestä.

BBC:n mukaan onnettomuus tapahtui Thessalonikin ja Larissan kaupungin välisellä rataosuudella. Noin 160 000 asukkaan Larissa on Thessalian alueen pääkaupunki ja tärkeä rautatieliikenteen solmukohta.

"En ole nähnyt mitään vastaavaa elämässäni"

Paikallismedian julkaisemissa videoissa on näkynyt palavia junavaunuja ja näiden levittämää savua. Kreikan median mukaan kyseessä on maan historian pahin junaturma. Pelastus- ja sammutustöihin on osallistunut noin 150 pelastajaa ja 40 ambulanssia.

– En ole nähnyt mitään vastaavaa koko elämässäni. Tämä on traagista. Viisi tuntia tapahtuneen jälkeen löydämme yhä ruumiita, kommentoi yksi uupuneista pelastajista onnettomuuspaikalla.

Yhden junavaunun kerrotaan murskaantuneen täysin. Loukkuun jääneiden ihmisten pelastamista junan rusentuneista osista on luonnehdittu erittäin vaikeaksi. Viranomaisten mukaan lähes 200 ihmistä on viety bussilla Thessalonikiin.

Kreikan hallitus on järjestänyt hätäkokouksen onnettomuuden johdosta, ja maan terveysministeri Thanos Plevris on matkustanut paikan päälle.