Turun ammattikorkeakoulussa koulutetaan ensi vuonna rakennusarkkitehtejä

Turun ammattikorkeakoululle on myönnetty uusi rakennusarkkitehti (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu, jolla helpotetaan alueen pulaa rakennusarkkitehdeistä. Rakennusarkkitehdin koulutuksen on määrä alkaa syksyllä 2024. Aloituspaikkoja on 30. Turun ammattikorkeakoulu on ainoa rakennusalan korkeakoulutasoista opetusta järjestävä taho Varsinais-Suomessa.

– Työvoimapula on näkynyt erityisesti suunnittelutoimistoissa ja rakennusvalvonnassa, ja sitä kautta alueen rakentamisessa ja korjaushankkeiden etenemisessä. Uuden koulutusvastuun myötä tämä tilanne helpottuu merkittävästi, uskoo tiedotteessa Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutus- ja tutkimuspäällikkö Esa Leinonen.

Uusi koulutusvastuu edistää myös Turun AMK:n rakentamisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Koulutuksessa pyritään tutkintoon, jonka suorittava hallitsee käytännön rakennussuunnittelun taiteellista puolta unohtamatta. Osa opetuksesta toteutetaan englanninkielisenä kansainvälisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Suunnitelmissa on myös yhteisen ylemmän korkeakoulututkinnon ja kaksoistutkinnon kehittäminen yhdessä Skotlannin Strathclyden yliopiston kanssa.