Markkinoilta poistettiin viime vuonna yli 40 vaarallista sähkölaitetta

Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä. CE-merkki on sähkölaitteissa valmistajan merkki siitä, että heidän mielestään tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset ja tuote on sen takia saanut vapaan liikkuvuuden EU:ssa. Vuonna 2022 markkinoilta poistettiin sähköajoneuvon latausasema, joka ei täyttänyt sähköturvallisuuslain vaatimuksia. Tuotteen eristyksessä oli puutteita ja tuote ei täyttänyt ilmoitetun kotelointiluokan vaatimuksia.