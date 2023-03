Varsinais-Suomen hoitajapula kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa – "Muodostunut tietyille aloille pysyvä lovi"

Varsinais-Suomessa kaivataan kipeästi sairaanhoitajia, sillä alueen hoitajavaje on kuntien työvoimaennusteen mukaan lähes kaksinkertaistunut vuoteen 2021 verrattuna. Julkisen alan eläkevakuuttaja Kevan koulutuspaikkamääriin, kuntien eläköitymiseen, avoimiin työpaikkoihin sekä työvoimatilastoihin pohjautuvan selvityksen mukaan Varsinais-Suomessa sairaanhoitajavaje on noin 1156 hoitajaa, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 598.

Hoitajavaje on hälyttävä myös koko maan tasolla, sillä Suomessa kaivattaisiin 16 600 uutta sairaanhoitajaa. Vielä kaksi vuotta aiemmin sairaanhoitajia arvioitiin puuttuvan noin 8 000.

Terveydenhuollon henkilöstötilanteelle oman haasteensa tuo myös pula lähihoitajista. Tuoreen arvion mukaan koko maasta puuttuu esimerkiksi 8 800 lähihoitajaa. Varsinais-Suomen kohdalla työntekijävaje on noin 1296 lähihoitajaa, kun vuonna 2021 lukema oli 782.

Huonoin tilanne on psykologien ja sosiaalityöntekijöiden kohdalla, jos verrataan vajausta suhteessa nykyiseen henkilöstöön. Sosiaalityöntekijöistä on 4 278 työntekijän pula ja psykologeja puuttuu 1 800. Varsinais-Suomessa olisi välitön tarve 97 psykologille ja 210 sosiaalityöntekijälle.

Lastentarhaopettajista on valtakunnallisesti noin 6 000 osaajan pula, ja myös erityisopettajia kaivataan noin 2 480 työntekijää täyttämään nykyisiä vakansseja. Varsinais-Suomessa erityisopettajien vaje on 85 työntekijää ja lastentarhaopettajien suhteen maakunnassa on työvoimaennusteen mukaan vajetta 358 työntekijän verran.

Nyt laadittu ennuste ei lupaa työvoimapula-alojen tilanteeseen helpotusta lähivuosina tämän hetken eläköitymistahdilla ja nyt suunnitelluilla tutkintomäärillä.

– Vaikuttaa siltä, että meille on muodostunut tietyille ammattialoille pysyvä lovi tarvittaviin työntekijöihin. Jos saisimme keralla poistettua tämänhetkisen työvoimavajeen, koulutusjärjestelmä ja työmarkkinat pystyisivät sitten jatkossa lähes tuottamaan riittävän määrän osaajia ja paikkaamaan esim. eläköitymisestä aiheutuvan työvoimapoistuman, toteaa Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen.

Keva on lähestynyt suomalaisia puolueita asiantuntijamuistiolla, jossa todetaan, että työvoiman riittävä saatavuus edellyttää määrätietoisia ja laaja-alaisia toimia.

– On selvää, että työllisyysasteen nostamiseksi on toteutettava useita yhtäaikaisia toimenpiteitä. Yksi keskeinen tehtävä on parantaa nykyisen työvoiman työssä jaksamista. Olisi hyvä, jos maan hallitus ottaisi jatkossa yhä vahvemmin suomalaisen työvoiman työkyvyn ylläpitämisen, työkykyjohtamisen parhaiden käytäntöjen edistämisen ja työvoimapulan helpottamisen yhdeksi keskeiseksi strategiseksi mittariksi talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa, Kainulainen sanoo.