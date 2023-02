Viemäri- ja vesijohtotyöt haittaavat liikennettä Ylännekadulla Vanhan Littoistentien ja Ylännekatu 11:n välillä. Työt aloitetaan Vanhan Littoistentien risteyksen kohdalta, ja työmaan kohdalla ajorata on kavennettu ja kävelijät ohjattu kulkemaan kadun toiselle puolelle. Paikalla on liikenneopasteet ja liikenteen seassa liikkuu työkoneita. Urakan on arvioitu valmistuvan syyskuun loppuun mennessä.