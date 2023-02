Salon McDonald’s-ravintola Hämeentien ja Ohikulkutien risteysalueella on ollut avoinna jo yli puolen vuoden ajan. Maaliskuun alusta alkaen ravintola palvelee entistä laajemmilla aukioloajoilla. Autokaista on ensimmäinen maaliskuuta avoinna ympärivuorokautisesti. Ravintolasali on auki päivittäin aamukahdeksasta iltayhteentoista. Aukioloaikamuutoksen myötä Salossa tarvitaan lisää yötyöntekijöitä.

Suomen McDonald’sin vuoden 2022 verollinen kokonaismyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 12,8 prosenttia ja oli 274,1 miljoonaa euroa. Myyntiluku on ketjun kaikkien aikojen korkein.

Vuonna 2022 avattiin kuusi uutta McDonald’s-ravintolaa, ja ketjuun kuuluu nyt 72 ravintolaa. Keskikokoisen McDonald’s-ravintolan myynti on noin 3,8 miljoonaa euroa vuodessa, mikä ylittää pikaruokaravintoloiden keskimääräisen myynnin Suomessa. McDonald’s-ravintoloista 54 eli 75 prosenttia on yrittäjien omistuksessa. Yrittäjiä on yhteensä kymmenen.