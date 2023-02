Turun tunnin junalla arvioidaan olevan 5–6 miljardin euron vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen

Turun Tunnin Juna Oy:n laatiman tuoreen arvion mukaan Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden potentiaaliset vaikutukset Suomen bruttokansantuotteeseen (BKT) olisivat 30 vuoden aikana noin 5–6 miljardia euroa.

Merkittävimmät suorat ja pysyvät vaikutukset uskotaan muodostuvan työasiamatkoihin kohdistuvista matka-aikasäästöistä ja lipputulojen muutoksista, taloudellisen tehokkuuden lisääntymisestä parantuneiden liikenneyhteyksien myötä sekä työvoiman tarjonnan muutoksesta.

Pysyvien vaikutusten lisäksi merkittävä vaikutus tulisi suuren raidehankkeen myötä käynnistyvistä kiinteistöinvestoinneista, joiden arvoksi arvioitiin 3,8–4,5 miljardia euroa. Uuden maankäytön arviointi rajattiin Espoon Histaan, Vihdin Nummelaan, Lohjan Lempolaan ja Kirkkonummen Veikkolaan. Arvioitujen vaikutusten lisäksi radan vaikutusalueella voi tapahtua merkittävää kiinteistökehitystä esimerkiksi Turun Kupittaalla, joka ei sisältynyt rajaukseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suorien BKT-vaikutusten lisäksi työssä arvioitiin vaikutuksia, joiden suoraa taloudellista arvoa on vaikea määritellä. Tällaisia ovat esimerkiksi väestörakenteen kestävyyden parantuminen radan vaikutusalueella, matkailun ja kansainvälisten mahdollisuuksien lisääntyminen sekä toiminta- ja huoltovarmuuden parantuminen häiriötilanteissa.

Alustava arvio Turun tunnin junan rakentamiskustannuksista on 3,4–4,0 miljardia euroa. Hankkeen ratasuunnitelmat valmistuvat vuoden 2023 aikana, ja hankkeesta on mahdollisuus tehdä toteutuspäätös syksyllä 2023. Toteutuspäätös mahdollistaa hankkeelle EU:n CEF-tuen hakemisen, joka on enintään 30 prosenttia rakentamiskustannuksista.

Nyt tehty arvio pohjautuu liikenne- ja viestintäministeriön viitekehyksen pohjalta kehitettyyn kokonaisvaikuttavuuden arviointimenetelmään. Lähtötietoina ja arviointiperusteina on käytetty Väyläviraston arvioita sekä kotimaisia ja ulkomaisia verrokkihankkeita.

Turun Tunnin Juna Oy perustettiin joulukuussa 2020. Yhtiön tehtävänä on Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka. Osakkaina yhtiössä ovat Suomen valtion lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.