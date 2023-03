SLAVIK ROBTSENKOV

Ossi Nikulalla ja Mirella Metsä­mäki-Nikulalla on viisi lasta. He alkavat käydä muuton jälkeen koulua Gran Canarialla. Lapset nuorimmasta vanhimpaan: Bettina, Isabella, Adam, Daniela ja Luka. Nuorin lapsista on 2,5-vuotias ja vanhin 15-vuotias.