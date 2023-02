THL:n tutkimus: Yli puolella suomalaisista hybridi-immuniteettia koronaa vastaan

Yli puolella suomalaisista oli viime vuoden lopussa hybridi-immuniteettia koronavirusta vastaan, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta. Hybridi-immuniteetti syntyy rokottamisen ja koronatartunnan yhteisvaikutuksena, ja se tuottaa pitkäaikaista ja korkeaa suojaa vakavaa tautia vastaan.

THL on selvittänyt vasta-aineiden esiintymistä väestössä huhtikuusta 2020 alkaen. Tutkimuksessa on mukana satunnaisesti valittuja 18–85-vuotiaita aikuisia kautta Suomen. Verinäytteitä on kerätty lähes 9 800 henkilöltä.

Vasta-aineiden esiintyvyys väestössä nousi selvästi vuoden 2022 aikana. Tutkimuksen mukaan koronatartunnasta kertovien vasta-aineiden esiintyvyys oli keskimäärin alle seitsemän prosenttia vuoden 2021 loppuun asti, mutta nousi 31 prosenttiin vuoden 2022 tammi–maaliskuun aikana ja 54 prosenttiin vuoden 2022 loka–joulukuun aikana.

Rokotusrekisteristä ja vasta-ainetutkimuksesta saatujen tietojen perusteella arvioidaan, että 51 prosentilla 18–85-vuotiaista oli rokotusten ja infektioiden yhdistelmän tuottamaa hybridi-immuniteettia vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Suomessa koronatartunnat lähtivät nousuun vasta siinä vaiheessa, kun nuorten ja aikuisten rokotuskattavuus oli jo korkea. Vaikka rokotteilla ei ole juurikaan pystytty ehkäisemään uusien varianttien aiheuttamia tartuntoja, niillä on saatu suurelle osalle väestöstä aikaiseksi suojaa vakavaa tautia vastaan. Tartunnat vahvistavat suojaa vakavaa tautia vastaan entisestään, THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin kertoo.

Tutkimusten ansiosta koronavirustartuntojen esiintymistä väestössä on voitu arvioida riippumatta siitä, kuinka suuri osuus tartunnoista oli todettu tartuntatautirekisteriin ilmoitetuilla koronavirustesteillä. Tutkimuksessa on seurattu myös rokotteiden tuottamien vasta-aineiden esiintymistä koronarokotusten alkamisen jälkeen.

Eniten tartunnasta kertovia vasta-aineita oli nuorimpien aikuisten ikäryhmissä vuoden 2022 huhti–kesäkuusta eteenpäin. Esimerkiksi loka-joulukuussa 2022 tutkimukseen osallistuneista 18–29-vuotiaista 71 prosentilla oli koronatartunnasta kertovia vasta-aineita ja 65 vuotta täyttäneistä 40 prosentilla. Lasten osalta viimeisin arvio on elokuulta 2022, jolloin koronatartunnasta kertovia vasta-aineita löytyi 77 prosentilta alle 12-vuotiaista ja 81 prosentilta 12–17-vuotiaista.