Turku avustaa Steiner-koulua löytämään tarvittavat väistötilat – tarjoaa myös paluuta peruskorjattuun rakennukseen

Turun kaupunki tiedottaa tukevansa Steiner-koulua väistötilan etsimisessä Mestarinkadun koulukiinteistön peruskorjauksen ajaksi. Turun seudun steinerkouluyhdistys tyrmistyi torstaina tulleesta esityksestä osapuolten välisen vuokrasopimuksen purusta kiinteistöön liittyen. Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Haanpää totesi jopa koko steinerpedagogisen opetuksen jatkumisen Turussa olevan vaakalaudalla maanantaina kaupunginhallitukselle esitettävän asian myötä.

– Steinerkoulun toiminnan jatkaminen on Turulle tärkeää ja haluamme auttaa koulua väistötilan löytämisessä, sanoo Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen kaupungin perjantaisessa tiedotteessa.

Kaupunki on selvittänyt alkuvuodesta Turun kouluverkon tarpeita ja päätynyt siihen, että Steiner-koulun käyttämää Mestarinkadun koulutaloa tarvitaan kasvavaan koulutilatarpeeseen tai väistötilana eri itäisen keskustan alueen koulujen peruskorjausten aikana. Ajatuksena on, että peruskorjatusta rakennuksesta löytyisi jatkossa tilat myös Steiner-koululle.

Nyt kaupunki ilmoittaa auttavansa Steiner-koulua etsimällä yhdessä Steinerkouluyhdistyksen kanssa Steiner-koululle väistötiloja ja selvittää, onko Mestarinkadun käyttöä mahdollista jatkaa väistötilan löytymiseen saakka.

Turussa on ollut pitkään haastava tilanne useiden koulurakennusten tultua peruskorjaustarpeeseen ja useat kaupungin omat koulut toimivat väistötiloissa. Väistötiloja on kartoitettu ja nämä kartoitukset tullaan käymään Steinerkouluyhdistyksen kanssa yhdessä läpi parhaan ratkaisun löytämiseksi.

– Kaupungin tavoitteena on turvata kaikille oppilaille ja työntekijöille turvalliset koulutilat vaikeasta tilanteesta huolimatta, Heikkinen sanoo.

Haanpään mukaan Turun seudun steinerkouluyhdistys kävi pitkään neuvotteluja Turun kaupungin kanssa Mestarinkadun kiinteistön hankkimisesta koulun käyttöön.

– Viimeisin palaveri kaupungin kanssa oli joulukuussa, jolloin keskusteltiin kiinteistön ostosta, Haanpää kertoo.

Perjantain tiedotteen perusteella yhdistykselle on kaupungin ilmoitettu jo marraskuussa, ettei esitetty kauppa etene päätöksentekoon, vaan kaupunki arvioi tontin käyttöä vielä omaan koulukäyttöön yhdessä Steiner-koulun kanssa.

Ympäristöterveyden lausunnon jälkeen Steinerkouluyhdistykselle on kerrottu 6. helmikuuta, että rakennus on peruskorjattava, eikä toimintaa siellä voida enää jatkaa ensi syksynä. Huonon kunnon takia yhdistyksen maksama vuokra on ollut alhainen.

– Me emme voi korjata koulua niin, että voisimme taata sen olevan viranomaisten vaatimusten mukaisessa kunnossa syksyllä. Remontti ei ehdi valmistua kesän aikana, sanoo Turun vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto.

– Vuokralla ei myöskään voida kattaa kohteen laajempaa korjaamista. Tehtävät korjaukset korottavat vuokraa, minkä vuoksi nykyistä sopimusta ei voida jatkaa, hän jatkaa.

