Kelan sähkötukea ja Verohallinnon sähkövähennystä on haettu ennakoitua vähemmän. Lokakuussa 2022 annetussa hallituksen esityksessä arvioitiin, että sähkötukea tulisi saamaan noin 100 000 kotitaloutta. Sähkövähennyksen saajia arvioitiin olevan noin 250 000.

Sähkötukea on hakenut reilut 1 449 kotitaloutta, ja sitä on myönnetty 324:lle. Verotuksen sähkövähennystä on hakenut 1 500 henkilöä.

Talven leudot ja tuuliset säät sekä sähkön hinnan maltillinen kehitys ovat johtaneet siihen, että sähkötuen ja -vähennyksen kysyntä on ollut pientä. Projektipäällikkö Kirsi Metsävainio Kelasta kertoo, että monet hakivat tukea vuoden 2022 puolella tapahtuneeseen sähkönkulutukseen, vaikka sähkötuki on tarkoitettu sähkömenoihin, jotka ovat syntyneet tammi- ja huhtikuun aikana vuonna 2023.

Tukea ei tule maksettavaksi myöskään silloin, jos sähkömenot jäävät alle sähkötuen omavastuun, joka on 400 euroa kuukaudessa. Tukea ei voi saada sähkönsiirron kustannuksiin, ainoastaan sähköenergian osuuteen laskusta, Metsävainio muistuttaa. Ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta toteaa, että pahimmat ennusteet sähkön hinnasta eivät toteutuneet.