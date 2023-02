Kysely: Suomalaisten tuki Ukrainalle säilynyt vahvana

Suomalaisten tuki Venäjä-pakotteille ja ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamiselle on säilynyt vahvana koko Venäjän hyökkäyssodan ajan, selviää valtioneuvoston kanslian tilaamasta Kansalaispulssi-kyselystä. Kyselyn mukaan EU:n Venäjälle asettamia talouspakotteita kannattaa 89 prosenttia vastaajista ja ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamista 80 prosenttia vastaajista.

– Vaikka Venäjän hyökkäyssota on jo jatkunut pitkään ja elinkustannusten nousu on hankaloittanut monen arkea, suomalaisten tuki Ukrainalle on säilynyt tasaisen vahvana koko viimeisen vuoden ajan, erityisasiantuntija Juho Jyrkiäinen sanoo.

Kaksi viidestä vastaajasta on edelleen melko tai erittäin huolestunut Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta tilanteesta Ukrainassa. Huoli sodan laajenemisesta Ukrainasta on tosin vähentynyt aikaisemmista kyselykierroksista.

Vastaajista kaksi kolmesta kokee, että Suomen hakemus liittyä Naton jäseneksi on lisännyt turvallisuudentunnetta. Vain kuusi prosenttia vastaajista kokee, että heidän turvallisuudentunteensa on vähentynyt Nato-hakemuksen myötä.

Valtioneuvoston kanslia tilaa Kansalaispulssikyselyn Tilastokeskukselta 4–6 viikon välein. Verkkokyselyssä selvitetään kansalaisten näkemyksiä muun muassa viranomaisten toiminnasta ja viestinnästä sekä vastaajan omia mielialoja ja tulevaisuuden odotuksia. Kansalaispulssin kyselyyn vastasi reilut 1 200 henkilöä.