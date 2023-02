Turku Energian sähkösopimusten kohtuullistaminen -adressi on kerännyt muutamassa päivässä 956 allekirjoitusta adressit.com -sivustolla. 21. helmikuuta julkaistu adressi pyytää Turku Energialta kaksivuotisten määräaikaisten sähkösopimusten hinnan kohtuullistamista ja sopimusten irtisanomisen mahdollistamista ilman kohtuuttomia kuluja. Kyse on pitkälti Turun Pientalojen Keskusjärjestön (TPK) kaksivuotisesta sitovasta sähkösopimuksesta, josta pääsee eroon vain muuttamalla tai maksamalla Turku Energialle tappion, joka sähköyhtiölle aiheutuu sopimuksen purkamisesta. Vetoomuksessa todetaan, että uusiin sopimushintoihin verrattuna viime syksyn sopimukset eivät ole asiakkaiden tasapuolista kohtelua.

Adressissa todetaan, että viime vuoden syksyllä monet joutuivat tekemään sähkösopimuksia jopa paniikinomaisessa tilanteessa. Vanhoilla Turku Energian asiakkailla oli vahva luottamus sähköyhtiöönsä. Pientalojen Louna TPK -sopimuksen hinta on 27,1 senttiä kilowattitunnilta ja useissa kerrostaloyhtiöissä sopimuksen hinta on noin 31 senttiä kilowattitunnilta. Nyt Turku Energia tarjoaa nyt yhden vuoden Louna Vesi -sopimusta hintaan 11,7 senttiä kilowattitunnilta. Monet kotitaloudet ja kerrostaloasukkaat ovat joutuneet maksuvaikeuksiin solmittuaan kalliin ja pitkäaikaisen sopimuksen. Jopa kuusinkertaiseksi aiempaan verrattuna kohonnut hinta on koskettanut eniten lapsiperheitä, eläkeläisiä ja yhden tulonsaajan talouksia.

