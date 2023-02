Myös Sdp:n piiritoimistoon Turkuun lähetettiin epäilyttävä lähetys – poliisi tutkii tapausta laittomana uhkauksena

Puolueiden piiritoimistoihin on lähetetty epäilyttäviä paketteja myös Varsinais-Suomessa. Lounais-Suomen poliisi selvittää parhaillaan Turun Sdp:n postilaatikosta jo viime viikon perjantaina löytynyttä kirjettä.

Asiasta kerrottiin julkisuuteen vasta viikkoa myöhemmin, eli nyt perjantaina. Kun vastaava lähetys paljastui viime viikon torstaina Vasemmistoliiton puoluetoimistolla Helsingissä, pääkaupungin poliisi tiedotti asiasta lähes samantien muun muassa Twitterissä.

Tuolloin poliisi myös evakuoi varotoimena Sörnäisten Lintulahdenkadulla sijaitsevan puoluetoimiston.

Turun tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Aleksi Sulkko kertoo, ettei hitaampaan tiedottamiseen täkäläisen tapauksen kohdalla ole erityistä syytä.

– Odottelimme vielä asiassa, mutta kun näitä [lähetyksiä] alkoi putkahdella ympäri Suomea, laitoimme tiedoksi, että meilläkin on selvitettävänä kaksi tapausta, Sulkko toteaa.

Kuluvan viikon keskiviikkona Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen Vasemmistoliiton Porin piiritoimistoon lähetetystä epäilyttävästä postipaketista. Myös tuolloin poliisi eristi varotoimena piiritoimiston tilat. Sekä Porin että Turun lähetykset osoittautuivat lopulta vaarattomiksi.

Molempien lähetysten sisällä oli räjähteeltä vaikuttava esine. Sulkon mukaan lähetyksiä oli ehditty hieman avata, jolloin niiden sisältä on paljastunut muun muassa johdonpätkiä.

– Joitain johtoja niistä on pilkottanut, jolloin vastaanottajat ovat ottaneet yhteyttä poliisiin, kuten pitääkin. Mitään räjähdeainetta niistä ei löytynyt, mutta ne on lähetetty vielä lisätutkimuksiin, Sulkko selvittää.

Poliisi käsittelee lähetyksiä laittomina uhkauksina. Eri kaupunkien tapausten esitutkinta jatkuu erikseen paikallisten poliisilaitosten voimin.

– Toki teemme yhteistyötä ja vaihdamme tietoja, että onko lähetysten takana sama tekijä tai ryhmä. Viitteitä on, että tekijässä tai tekijöissä on jotain samaa, mutta tässä vaiheessa sitä on vielä hankala sanoa, onko kyse vain matkimisesta, Sulkko muotoilee.

Hän ei muista vastaavaa tapahtuneen aiemmin vaalien alla.

– Toki sosiaalisessa mediassa ehdokkaat ovat saaneet uhkauksiakin, mutta että tällaisia kirjeitä olisi lähetetty puoluetoimistoihin, sellaista ei ole tullut vastaan.

Helsingissä epäilyttäviä paketteja tai kirjeitä saapui Vasemmistoliiton, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien toimistoille. Kristillisdemokraattien ja kokoomuksen paketit paljastuivat lopulta mainostuotteiksi, mutta tuntematon lähetys oli herättänyt epäilykset.

Vasemmistoliiton saama paketti oli sen sijaan vaikuttanut räjähteeltä. Tampereella vastaavia, räjähdettä muistuttavia esineitä löytyi Sdp:n ja Vasemmistoliiton toimistolle lähetetyistä kirjeistä.

Muun muassa Turun vasemmiston puheenjohtaja Joonas Jormalainen tuomitsi epämääräiset paketit vaalihäirinnäksi torstaina Turun Sanomien haastattelussa.

– Kyse on demokratian halventamisesta, Jormalainen kuittasi.

Juttu päivitetty tutkinnanjohtajan kommenteilla klo 14.55.