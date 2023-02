Presidentti lausunnossaan: Suomi tukee Ukrainaa niin kauan on kuin on tarpeen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö mukaan Suomi on valmis tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan tasan vuosi sitten. Presidentti on antanut lausunnon hyökkäyssodan vuosipäivänä.

– Vuosi sitten Venäjä aloitti julman, laittoman hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Se kuvitteli voittavansa. Se kuvitteli Ukrainan murtuvan, ja meidän tukemme Ukrainalle horjuvan. Se oli väärässä. Vuosi sodan alkamisen jälkeen Ukraina jatkaa urheasti vapautensa ja itsenäisyytensä puolustamista, Niinistö sanoo.

– Hinta jota ukrainalaiset maksavat, on kauhea. Muistamme tuhansia henkensä menettäneitä. Ajatuksemme ovat niiden miljoonien kanssa, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Akuutin tuen lisäksi Niinistö katsoo lausunnossaan jo Ukrainan jälleenrakentamiseen.

– Suomi tukee Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Teemme kaikkemme, jotta sotaa paenneet tuntisivat olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi maassamme. Ja tulemme auttamaan ukrainalaisia jälleenrakentamaan kauniin kotimaansa.

Presidentti jakoi lausuntonsa muun muassa Twitterissä: