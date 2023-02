Mestarinkadun koulutaloa esitetään peruskorjattavaksi – Steiner-koulun vuokrasopimus ollaan irtisanomassa

Turun kaupunginhallitukselle esitetään ensi maanantain kokouksessa, että Turun Steinerkouluyhdistyksen vuokrasopimus irtisanotaan ja kohteesta käynnistetään peruskorjaukseen tähtäävä hankesuunnittelu. Siinä määritellään, miten Mestarinkadun tiloja osana kaupungin palveluverkkoa voidaan kehittää.

Asiasta kertoo Turun kaupunki keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa. Sen mukaan 1950-luvulla rakennettu koulukiinteistö vaatii laajan peruskorjauksen, jotta siellä voidaan järjestää opetusta pitkälle tulevaisuuteen.

Turun ympäristöterveys suoritti Steiner-koululla vuokralla olevissa tiloissa tarkastuksen ja totesi ilmanvaihdon oleva riittämätön ja velvoitti rakennuksen omistajan kiinteistön kuntotutkimuksiin mahdollisimman pian.

– Viranomaisen vaatimuksiin reagoiminen tarkoittaisi hyvin laajaa peruskorjausta, johon kaupunki ei voi ryhtyä nykyisen vuokrasopimuksen puitteissa, sanoo tilapalvelujohtaja Leevi Luoto.

Mestarinkadun koulurakennus sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla, keskustan ja Vähä-Heikkilän oppilasalueiden rajalla. Tiloja voidaan käyttää lisäkapasiteettina kasvavaan koulutilatarpeeseen tai väistötilana eri itäisen keskustan alueen koulujen peruskorjausten aikana.

– Väistötilojen tarve jatkuu tasaisena koko vuosikymmenen ajan ja useisiin kouluihin tulee toteuttaa sellaisia peruskorjaustoimenpiteitä, että korvaavia tiloja tarvitaan ja Mestarinkadun tilat voisivatkin toimia näissä tapauksissa väistötiloina, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.

Yhtenä vaihtoehtona on tarjota tilaa edelleen myös Steiner-koulun käyttöön peruskorjauksen jälkeen, mutta kiinteistö on liian suuri yksin Steiner-koululle, jonka käytössä on nyt hieman yli puolet rakennuksen tiloista.

Tiloihin voitaisiin sijoittaa peruskorjauksen jälkeen arviolta noin 600–650 oppilasta.

– Rakentuvat uudet asuinalueet sekä yleisesti tiivistyvä rakentaminen tuovat lisää tarvetta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluille itäisen keskustan alueella, sanoo kaupungin palveluverkkojohtaja Minna Juselius.

Rakennuksessa toimii vuokralaisina nyt myös Turun Musiikinopetus Oy sekä aatteellisia yhdistyksiä. Muiden kuin Steiner-koulun vuokrasopimuksiin ei tässä vaiheessa esitetä tehtäväksi muutoksia.

Hankesuunnitelmaprosessin käynnistämisen jälkeen Mestarinkadun kiinteistön kattaviin tutkimuksiin sekä hankesuunnitelman laadintaan kuluu noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen siirrytään päätöksenteko- sekä kilpailutusvaiheeseen, joka kesto noin 6 kuukautta. Hankkeen toteutussuunnittelu ja rakentaminen kestää hankemuodosta riippuen noin 2,5–3 vuotta.