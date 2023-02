ARI-MATTI RUUSKA

– Nyt on se aika, kun kehitykseen pystytään puuttumaan. Vaikka eriytyminen on Turussa syvää, alueet ovat hyvin turvallisia. Ruotsissa ja Tanskassa on nähty mitä tapahtuu, kun mennään liian pitkälle eriytymisessä, pormestari Minna Arve sanoo.