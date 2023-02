Eilen keskiviikkona sosiaalidemokraatit ja vasemmisto marssivat ulos maa- ja metsätalousvaliokunnan kokouksesta kaataen suden kannanhoidollisen metsästyksen kirjauksen ja etenemisen käsittelyyn. Torstaina kuitenkin keskustan Anne Kalmari, joka on maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, kertoi että kannanhoidollista metsästystä edistävä lakimuutos saatiin sittenkin maaliin.

Vielä eilen Kalmari keskeytti asian käsittelyn valiokunnassa vedoten tilapäiseen oppositiopuolueiden enemmistöön. Kalmari sekä ulosmarssinut sosiaalidemokraattien kansanedustaja Raimo Piirainen totesivat, että toivottavasti ensi kaudella hallitus tekee uuden esityksen ja se saadaan silloin vietyä läpi.

– On myönnettävä, että tyylipisteitä ei voi nyt antaa, mutta tärkeintä on että asian käsittely saatiin valmiiksi. Valiokunnan mietinnössä on mukana esimerkkejä kansainvälisestä oikeuskäytännöstä, jolla eduskunta haluaa lieventää tuomioistuimien ylikireitä tulkintoja, toteaa Kalmari.

Lakimuutos ehditään käsitellä vielä tämän vaalikauden aikana. Sutta saa metsästää kannanhoidollisesti, vaikka suotuisa suojelutaso ei ole vielä saavutettu, jos hoitosuunnitelma osoittaa, että se voidaan saavuttaa. Mietinnössä on poistoperusteena kannan koon ohella myös sosiaalisen kestävyyden huomioiminen. Lisäksi poikkeuslupaa ei tule edellyttää tilanteissa, joissa on tarpeen poistaa koirasusia sisältävä susilauma, sillä koirasusi on haitallinen vieraslaji.

Valiokunta sai aiemmin tällä vaalikaudella valmiiksi kansalaisaloitteen mietinnön velvoitteesta järjestää suden kannanhoidollinen metsästys.