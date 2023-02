Poliisikoulutukseen hakevien soveltuvuuden arviointi muuttuu

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) päivittää poliisikoulutuksen valintaperusteita soveltuvuuden ja fyysisen testin arvioinnin osalta. Polamk kertoo tiedotteessaan, että se pyrkii muutoksillaan varmistamaan valintakokeissa kokonaisuudessaan hyvin menestyneiden hakijoiden pääsemisen koulutukseen sekä kaikkien aloituspaikkojen täyttämiseen. Aiemmin koulutuksen piiriin pääsy on saattanut jäädä kiinni esimerkiksi vain yhden pisteen puuttumisesta joltakin valintakokeen osa-alueelta.

Poliisikoulutuksen kaksivaiheisessa valintakokeessa arvioidaan hakijoita kunto- ja psykologisien testien, kirjallisen kokeen, yksilö- ja ryhmätehtävien sekä henkilökohtaisen haastattelun avulla. Jatkossa valintakokeen ensimmäisen vaiheen, soveltuvuuden arvioinnin, pistevaatimusta kevennetään, jotta kokonaisuudessaan hyvin menestyneitä kokelaita ei tarvitsisi hylätä. Soveltuvuuden arviointi tulee kuitenkin jatkossakin olemaan painavin valintakriteeri, ylikomisario Jyrki Haapala sanoo poliisikoulun tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös fyysisen kuntotestin pistevaatimuksia kevennetään. Aiemmin hakijan on täytynyt saada vähintään yksi piste fyysisen testin jokaisesta osakokeesta, jatkossa tätä ei enää edellytetä kaikilta kuntotestin osa-alueilta.

Muutosten tavoitteena on varmistaa, että poliisikoulutukseen saadaan riittävä määrä poliisin ammattiin soveltuvia opiskelijoita. Yle uutisoi marraskuussa poliisikouluun valittujen määrän romahtamisesta, minkä yhtenä syynä esitettiin kokelaiden vaikeutta läpäistä soveltuvuutta ja fyysisyyttä mittaavia testejä.

Poliisikoulun aloituspaikkoja on ollut viime vuosina 400 vuodessa, mutta viimeksi kaikki aloituspaikat on saatu täytettyä vuonna 2018. Viime vuonna opintoihin hyväksyttiin vain 255 opiskelijaa, vaikka hakijoita on viime vuosina ollut keskimäärin 5000.