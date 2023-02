Presidentti Yhdysvaltoihin maaliskuussa – vierailulla esillä ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä talous- ja teknologiayhteistyö

Presidentti Sauli Niinistö vierailee Yhdysvalloissa 6.–10. maaliskuuta, tasavallan presidentin kanslia tiedottaa. Matkalla on esillä ulko- ja turvallisuuspoliittisten aiheiden lisäksi talous- ja teknologiayhteistyön tiivistäminen. Presidentin seurueessa on yritysvaltuuskunta, jossa on edustajia elinkeinoelämän eri aloilta.

Presidentti aloittaa vierailunsa maanantaina 6. maaliskuuta länsirannikolta Seattlesta, missä hän tapaa Washingtonin osavaltion kuvernööri Jay Insleen ja puhuu osavaltion senaatin istunnossa transatlanttisesta yhteistyöstä. Ohjelmassa on myös yritysvierailuja sekä turvallisuuspoliittinen keskustelutilaisuus National Nordic Museumissa.

Seuraavana päivänä Niinistö osallistuu Palo Altossa Stanfordin yliopiston järjestämään keskusteluun, jonka aiheina ovat turvallisuuspolitiikka, suurvaltakilpailu ja uudet teknologiat. Tapaamisessa Kalifornian varakuvernööri Eleni Kounalakisin kanssa esillä ovat kansainvälinen poliittinen tilanne sekä vihreä ja digitaalinen siirtymä.

Torstaina 9. maaliskuuta presidentti tapaa yhdysvaltalaissenaattoreita Washington DC:ssä. Tapaamisissa ovat esillä Suomen Nato-jäsenyys, transatlanttinen kumppanuus ja Euroopan turvallisuus. Presidentti osallistuu Washingtonissa myös Suomen suurlähetystön järjestämään puolustusteollisuutta ja murrosteknologioita käsittelevään tapahtumaan.

Matkan päätteeksi presidentti vierailee Norfolkin sotilastukikohdassa sekä tapaa Virginian osavaltion kuvernööri Glenn Youngkinin.