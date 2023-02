Vuosi sitten 24.helmikuuta aamulla Suomen aikaa Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti Venäjän järjestävän Ukrainassa "sotilasoperaation". Hyökkäys tuomittiin laajasti ja hätäapukeräykset aloitettiin saman tien. Perjantaina on kulunut vuosi siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Sodan vuosipäivänä järjestetään laajalti tapahtumia, joissa itse kukin voi osoittaa tukeaan Ukrainalle.

Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa soitetaan perjantaina kirkonkelloja laajasti eri puolilla maata. Monet seurakunnat soittavat kelloja puolenpäivän aikaan. Seurakunnat järjestävät lukuisia tapahtumia, jossa muistetaan Ukrainan sodan uhreja ja rukoillaan ukrainalaisten puolesta. Turun ja Kaarinan kirkonkellot soivat rauhaa Ukrainalle perjantaina kello kaksitoista. Turun tuomiokirkossa arkkipiispa Tapio Luoma ja Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra, Isä Ion Durac toimittavat rukoushetken yhdessä muiden pappien kanssa. Tilaisuuden voi katsoa netissä virtuaalikirkon kautta. Rauhan puolesta rukoillaan myös Piikkiön kirkossa ja Martinkirkossa kello kahdeltatoista. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat kehottaneet seurakuntia osoittamaan tukeaan Ukrainalle.

Turussa tuetaan Ukrainaa hyökkäyssodan vuosipäivänä useissa mielenilmauksissa. Ensimmäinen järjestetään jo aamuvarhain, samaan aikaan kun sota alkoi. Suomi ja Ukraina ovat samalla aikavyöhykkeellä ja ukrainalaiset herätettiin räjähdyksillä kello viisi aamulla. Tuolloin alkaa mielenilmaus Turussa Vartiovuorenkatu 2:ssa Venäjän pääkonsulaattia vastapäätä, joka kestää noin tunnin. Kyse on rauhanomaisesta mielenilmauksesta.

Venäjän pääkonsulaatin luona jo yli 200 päivänä sotaa vastaan protestoinut Else-Maj Suolinna sanoo, että sodan vuosipäivänä pitää ottaa esiin se, että Venäjä täysin ilman syytä ja varoittamatta hyökkäsi aamuvarhaisella, kun ihmiset vielä nukkuivat. Samalla paikalla Vartiovuorenkadun päässä jatkuu myös Mikko-Pekka Kiiskisen järjestämä liputus Ukrainan puolesta, joka on jatkunut jo lähes vuoden ajan.

Toinen tapahtumista on keskusteleva mielenilmaus, joka pidetään Aurajokirannassa Tapaaminen Turussa 1812 -patsaan luona. Mielenilmauksessa on esillä rauhaa vaativia kylttejä, mutta patsaaseen ei kiinnitetä mitään. Mielenilmaus veistoksella alkaa aamupäivällä kello yhdeltätoista ja kestää kaksi tuntia. Läntinen rantakatu 1:n kohdalla pohditaan patsaan merkitystä. Hyökkäyssota Ukrainaan vaatii järjestäjien mukaan Venäjän Turulle kesällä 2012 lahjoittaman veistoksen paikan ja merkityksen uudelleen arviointia. Venäjä aloitti Krimin valtauksen ja käynnisti julkisen sodan lietsonnan Itä-Ukrainassa puolitoista vuotta patsaslahjan jälkeen, helmi–huhtikuussa 2014.

Suurin tapahtuma on alkuillasta kello viidestä lähtien Turun Tuomiokirkontorilla. Mielenosoituksen järjestää Suomen Ukrainalaiset -yhdistys, jonka puheenjohtaja Olena Herasymenko painottaa tiedotteessa, miten sota jatkuu ja tukea Ukrainalle tarvitaan edelleenkin. Mielenosoituksen ohjelmassa on musiikkia ja lyhyitä puheenvuoroja.

Perjantaina myös Turun Kirjastosillalla nähdään poikkeuksellisesti kaksi teemavalaistusta. Ensimmäinen valaistus toteutetaan Viron lipun väreillä ja toinen Ukrainan lipun väreillä. Iltakuudesta seitsemään kirjastosilta valaistaan sinisen, mustan ja valkoisen väriyhdistelmällä Viron itsenäisyyspäivän kunniaksi. Varsinais-Suomen Viro-keskus ry järjestää tuona ajankohtana tanssi- ja yhteislaulutilaisuuden Kirjastosillalla.

Iltaseitsemältä Kirjastosilta puetaan sinikeltaisiin väreihin. Valaistus kestää aamuun asti. Lisäksi Ukrainan liput liehuvat Turussa Auransillalla ja Läntisellä Rantakadulla hyökkäyksen vuosipäivänä.

Valaistusta on luvassa myös Kaarina-talossa, joka perjantaina hehkuu sini-keltaisin värein.

Salo liputtaa Ukrainan kansallislipulla perjantaina.

Laitilan ukrainalaiset ry järjestää vuosipäivälle omistetun tapahtuman "Muistamme. Emme anna anteeksi. Yhdessä voittoon" Laitilan torilla iltakuudelta.

Tapahtumassa on luvassa puheita, laulua ja kynttilöiden sytyttämistä. Tapahtumassa pyydetään muistamaan kaatuneita ja siviilejä sekä miehitysolosuhteissa eläviä. Tapahtumalla halutaan muistuttaa, että sota on edelleen käynnissä ja tuki sekä apu on erittäin tarpeellista.

Raision seurakunta järjestää perjantaina rukoushetken ja kaupungin keskustassa Tasalan aukion kaiuttimista soivat kellot keskipäivällä Ukrainan tueksi. Soiton yhteydessä vietetään rukoushetki ja sytytetään rauhan kynttilä. Rukoushetken toteuttaa Raision evankelis-luterilainen seurakunta. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus kokoontua Tasalan kammariin keskustelemaan ja kahvittelemaan.

Valtioneuvoston mukaan perjantaina kuka tahansa halukas voi osoittaa tukeaan Ukrainalle liputtamalla Suomen ja Ukrainan lipuilla. Sisäministeriö suosittaa, että Ukrainan lipulla liputettaessa noudatetaan samoja periaatteita kuin Suomen lipulla liputettaessa. Lippu nostetaan salkoon kahdeksalta aamulla ja lasketaan auringon laskiessa.

Ukrainan suurlähetystö on pyytänyt Suomen kuntia osoittamaan vuosipäivänä julkisesti tukeaan Ukrainalle.