OP:n kysely: Liki viidennes suomalaisista hyvin huolissaan Inflaatiosta

Suomalaisten suurin taloushuoli on tällä hetkellä inflaatio, selviää OP Ryhmän teettämästä kyselystä. Vajaa viidennes eli 18 prosenttia vastaajista on hyvin huolissaan inflaation vaikutuksista omaan talouteen. Nopean hintojen nousun katsotaan syövän säästöjä ja vievän suuremman osan palkasta.

Korkeasta inflaatiosta ovat eniten huolissaan nuoret. Vähiten inflaatio vaivaa yli 65-vuotiaita.

– Matalat korot ja ovat olleet osa taloutta niin kauan, että moni ikäluokka on aikuistunut tänä aikana. Inflaatio on ollut viimeksi näin kovaa 1980-luvulla. Erityisesti inflaatiosta ovatkin huolissaan nuoremmat ikäluokat. Eläkeikäiset taas ovat vähiten huolissaan, mikä johtuu paitsi vakaasta taloudesta myös siitä, että eläkkeet on sidottu indeksiin, vähittäispankkitoiminnasta vastaava johtaja Harri Nummela sanoo OP Ryhmän tiedotteessa.

Muutkin kyselyssä nousseet huolenaiheet liittyvät hintojen nousuun. Noin 15 prosenttia vastaajista sanoo olevansa hyvin huolissaan energiakriisistä ja asumisen hinnan noususta. Rahojen riittämisestä arjessa on huolissaan 12 prosenttia vastaajista.

– Korona-aikana rahaa jäi säästöön, kun esimerkiksi matkailua rajoitettiin. Korona-aikana sivuun jääneitä säästöjä on kuitenkin alettu käyttää rajoitusten poistuttua. Nyt kasvava osa tuloista menee energiaan, lainanhoitokuluihin, ruokaan ja muihin nousseisiin kuluihin. Datamme mukaan esimerkiksi keskituloisten käytettävissä olevat tulot riittävät nyt lähes 200–600 euroa kuukaudessa vähempään kuin vuosi sitten, Nummela kertoo.

Työpaikastaan vastaajat eivät ole erityisen huolissaan. Vain viisi prosenttia kertoo olevansa työpaikastaan erittäin huolissaan.

– Yritysten kannattavuus oli viime vuonna hyvällä tasolla, mutta alkaa nyt heikentyä. Tämä merkitsee, että yritykset joutuvat osin tinkimään investoinneistaan ja säästämään kustannuksissa.

Eniten huolta työmahdollisuuksistaan kantavat alle 24-vuotiaat nuoret, joista kymmenen prosenttia on erittäin paljon huolissaan työpaikastaan.

– Nuoret ovat työuransa alussa ja saattavat tehdä töitä opiskelujen ohessa. Näissä tilanteissa huoli töiden jatkumisesta on esillä enemmän.