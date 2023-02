Filosofian maisteri Johanna Pohtinen perehtyi Turun yliopiston etnologian alan väitöstutkimuksessaan siihen, miten kinky ilmenee ihmisten arjessa ja miksi kinky-yhteisöt ovat tärkeitä niihin kuuluville. Kinky tarkoittaa epätavallisena pidettyä, usein seksuaalista identiteettiä tai toimintaa, joka perustuu aina suostumukseen ja kommunikaatioon. Kinky seksuaalisuus, kuten vaikkapa sadomasokismi ja fetisismi, on näkynyt viime vuosina populaarikulttuurissa ja jopa tietokirjallisuudessa.

Tutkijan pääaineistona oli kinkyiksi itsensä määritelleiltä ihmisiltä kerätyt 28 kirjoitusta, jotka käsittelivät kinkyjen suhdetta yhteisöönsä ja omaan kinkyyteensä. Silti arjessa kinky on yhä usein ”kaapissa” ja siihen liittyy stigma, jota pidetään yllä esimerkiksi yhdistämällä sadomasokismi väkivaltaan tai pitämällä fetisismiä vitsinä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pohtisen mukaan omaa kinkyyttä saatetaankin joskus hävetä tai piilotella, mikä voi aiheuttaa yksinäisyyden kokemuksia ja ahdistusta.

– Kasvotusten tai internetissä toteutuvat kinky-yhteisöt ovatkin kokijoilleen tärkeitä, koska ne saattavat olla ainoita paikkoja, joissa voi olla avoimesti kinky. Yhteisön löytäminen auttaa hyväksymään oman kinkyyden, mikä rikastaa arjen kokemusta ja parantaa elämänlaatua, kertoo Pohtinen.

Kinkyt itse toivovat kinkyyn liittyvän stigman hälventämistä. Tutkijan mukaan toivotaan ymmärtämistä, että myös tavanomaisuudesta poikkeava seksuaalisuus tai tavat järjestellä ihmissuhteensa voivat olla ihmiselle positiivinen kokemus.

Pohtisen mukaan yhteisöllisyyttä rakennetaan solidaarisuudella, esimerkiksi jakamalla tietoa ja osallistumalla vapaaehtoistoimintaan. Jaettu kokemus luo yhteisön jäsenten välille tutkijan mukaan me-henkeä.

– Ihminen on saattanut kokea olevansa yksin ja ahdistunut, mutta löytäessään kinky-yhteisöön oppiikin, että omasta erilaisuudestaan voi olla ylpeä ja että se on rikkaus. Yhteisön löytyminen on usein valtavan helpottava kokemus ja saattaa tuntua siltä, kuin olisi vihdoin tullut kotiin, kertoo Pohtinen.

Arjessa kinky voi näkyä vaikkapa yhdistystoimintaan osallistumisena ja siinä, että henkilön sosiaalinen piiri koostuu lähinnä muista kinkyistä. Kinky-yhdistykset toimivat hyvin samalla tavalla kuin mitkä tahansa muutkin harrastusyhdistykset hallituksen kokouksineen ja tapahtumanjärjestämisineen.

Kinkyn tekemistä kutsutaan sessioimiseksi ja sessio voi tarjota irtautumisia arjesta, jopa pakoa siitä. Sessiossa voimassa ovat eri säännöt kuin muussa elämässä. Pohtisen mukaan kinkyn parissa voikin toteutua tabuaiheilla leikittely ja turvallisesti se, mitä muussa arjessa halutaan välttää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Moni Pohtisen tutkimukseen osallistuneista totesi kinkyn olevan arjen ja minuuden pysyvä osa samalla tavalla kuin mikä tahansa identiteetti.

– Monilla elämä tuntuu jäävän jotenkin vajavaiseksi, jos omaa kinkyyttä ei pääse toteuttamaan, Pohtinen toteaa.

FM Johanna Pohtinen esittää väitöskirjansa The Kink Community in Finland: Affect, Belonging, and Everyday Life julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 25.helmikuuta kello 12 Arcanumin Auditorio Aavassa. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Laura Stark Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Helena Ruotsala Turun yliopistosta.