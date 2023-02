Saksalainen 1Komma5° valloittaa Suomen aurinkoenergiamarkkinoita

Saksalainen puhtaan energian konserni 1Komma5° jatkaa etenemistään Suomessa. Yhtiö on ostanut ostaa suomalaisen aurinkoenergiaratkaisujen asennusyrityksen LP-Solarin.

Saksalaisyritys osti lokakuussa enemmistön kaarinalaisesta Solar Age Oy:stä.

Rakettimaisesta kasvusta tunnettu 1KOMMA5° on kerännyt sijoittajilta, mm. Porsche Venturesilta ja Norrsken VC:ltä yli 500 miljoonan euron rahoituksen tukeakseen maayhtiöiden kasvua. LP-Solarin osto on yhtiön 22. yritysosto reilussa vuodessa.

Saksalaisyhtiö on rekrytoinut runsaasti alan huippuosaajia. Suomen ohella yhtiö on vahvistanut jalansijaansa myös muissa Pohjoismaissa. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto Pohjoismaissa vuonna 2023.

