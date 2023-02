Rekisteröityjen autojen määrä väheni Suomessa – nämä kolme syytä ovat taustalla

Rekisteröityjen autojen määrä Suomessa on kääntynyt laskuun ensimmäisen kerran 13 vuoteen. Liikenteessä on tällä hetkellä 3,19 miljoonaa autoa, mikä on puoli prosenttia eli noin 17 000 autoa vähemmän kuin viime vuonna. Vähenemisen uskotaan olevan seurausta koronakriisistä, yleisestä talouden epävarmuudesta sekä lyhytaikaisen autonvuokrauksen suosion kasvusta, kerrotaan autoja myyvän ja liisaavan Beelyn tiedotteessa.

– Käänne on poikkeuksellinen. Vuodesta 2009 saakka ajossa olevien autojen lukumäärä kasvoi yhtäjaksoisesti yhteensä 364 230 kaaralla. 13 vuodessa 11 prosenttia. Keskimäärin autoja tuli teille lisää 30 353 per vuosi. Siitä käänne päinvastaiseen suuntaan kielii kulttuurinmuutoksesta, sanoo Beely Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pigg tiedotteessa.

Autoilukulttuuri on muutoksessa. Oman auton hankkimisen sijaan lyhytaikainen autonvuokraus on kasvattanut suosiotaan. Omistamisen vaihtoehtoja ovat muun muassa hteiskäyttöautot, yksityisleasingit ja kuukausivuokraus.

Liikenne- ja viestintäviraston mukaan yhteiskäyttöautoilla ajoi Suomessa vuonna 2021 yhteensä liki 62 000 käyttäjää. Määrä oli 35 prosenttia suurempi kuin 2020. Vuonna 2021 Suomessa oli käytössä noin 1 800 yhteiskäyttöautoa. Niiden määrä kasvoi 44 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021. Liikenne- ja viestintäviraston yhteiskäyttöautotilastot eivät toistaiseksi kata viime vuotta.

– Autoon liittyy perinteisesti hyvin vahvasti idea omistamisesta, johon taas kytkeytyy muitakin arvoja kuin pelkkä liikkuminen paikasta toiseen. Sen kulttuurin rinnalle on noussut tarve joustavuudesta. Beelyn kuukausiautoilijoiden määrä kasvoi viime vuonna 60 prosenttia vuodesta 2021. Heistä 48 prosenttia on naisia ja 17 prosenttia alle 30-vuotiaita. Eritoten naisten osuus on autokaupalle poikkeuksellinen, Pigg sanoo.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna käyttöön 81 698 kappaletta eli 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Määrä on pienin sitten vuoden 1995

Vielä 2010-luvulla ensirekisteröintejä tehtiin keskimäärin 114 000 vuodessa. Tällä vuosikymmenellä määrä on laskenut tuntuvasti, sillä vuonna 2020 autoja rekisteröitiin 96 415 kappaletta, vuonna 2021 98 484 kappaletta ja vuonna 2022 rekisteröitiin 81 698 autoa. Autokanta vanhenee, mikä syventää huoltorasitetta ja kasvattaa autonomistajan kuluja. Suomalainen autonomistaja maksaa huolloista ja korjauksista jo nyt keskimäärin 1070 euroa vuodessa.

Beelyn tilastotiedot ovat peräisin Tilastokeskukselta, Autoalan Tiedotuskeskukselta ja Liikenne- ja viestintävirastolta.