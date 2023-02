Lidlin salamitangoissa todettu salmonellaa – tuotetta myyty pääasiassa Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla

Lidl vetää takaisin erän Italiano-merkin Strolghino-salamia, koska valvontanäytteissä tuotteessa on todettu salmonellaa. Kaupan mukaan takaisinveto koskee erää, jonka parasta ennen päiväys on 28. huhtikuuta.

Kyseessä on erätuotteena myyty kokonainen salamitanko, joka on ollut myynnissä 9. helmikuuta alkaen. Salami on ollut myynnissä 62 Lidl-myymälässä pääasiassa Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Lidl pyytää salamia ostaneita asiakkaitaan palauttamaan kyseisten erien tuotteet myymälään, missä tuotteen hinta hyvitetään.